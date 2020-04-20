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Факты / Украина

Нарушение карантина на Пасху: полиция возбудила пять уголовных дел

Из-за нарушения карантина на Пасху полиция возбудила пять уголовных дел.

Советник министра внутренних дел Юрий Тандит отметил, что все они связаны с нарушениями в храмах УПЦ МП. Наиболее грубые нарушения были в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область). Все дела возбуждены по статье 325.

Он отметил, что, прежде всего, речь идет о решении настоятелей конкретных храмов, которые по своему усмотрению допустили большое скопление людей.

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Юрий Тандит также добавил, что в целом МВД положительно оценивает ситуацию с празднованием Пасхи в храмах УПЦ МП.

По его словам, правоохранители благодарны ПЦУ, УГКЦ, римо-католикам и протестантам за соблюдение карантина.

Напомним, ранее полиция возбудила уголовное производство на монахов Святогорской Свято-Успенской лавры, где в Пасхальную ночь собрались около 300 человек.

Источник: Громадське

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