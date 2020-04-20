Пожары в Житомирской области: Кабмин готовит выплату компенсаций потерпевшим

Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации убытков, которые были нанесены из-за пожаров в Житомирской области.

— Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно — и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период, — сообщил президент Владимир Зеленский.

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Сейчас известно, что из-за чрезвычайной ситуации в Житомирской области было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие сгоревшие дома были пустыми.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что пожары в Житомирской области ликвидируют за три-четыре дня.

Фото: МВД