В Киеве за сутки подтвердили еще 49 случаев коронавируса, общее количество выросло до 850 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

— Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Из них — у 2 медиков.

Также за минувшие сутки зафиксировали 2 летальных случая.

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Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет и 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, также среди больных — 13-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса, из них — 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.