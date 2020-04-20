В Киеве воздух очистился почти до нормы

В Киеве, Киевской и Житомирской областях качество атмосферного воздуха улучшилось, концентрация пыли и остатков горения приблизилась к норме.

Об этом заявил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко на брифинге.

По его словам, ситуация улучшилась благодаря усилиям пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации, в частности изменениям направления ветра и кратковременным дождям.

— Взвешенные вещества — пил и остатки горения — близкие или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близок к предельно допустимой концентрации и даже ниже, — отметил Прокопенко.

Он также добавил, что такое явление, как задымленность, уже не наблюдается.

Мировой рейтинг по индексу качества воздуха:

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