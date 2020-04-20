Україна -це ти! Жители двора хором спели патриотическую песню

В Киеве в Соломенском районе жители дома хором спели песни на всю улицу.
Соседи договорились об этом заранее, хотя для кого-то это точно был приятный сюрприз.
В чате дома жители обсудили, что и в которой часу петь.
Читайте: В больнице в Англии спели You’ll Never Walk Alone — Клопп расплакался
Выбор остановили на патриотической песни Тины Кароль Україна — це ти!
Также не обошлось без традиционной Червоной руты.
Кстати, подобный флешмоб устроили жители Комфорт Тауна. Там жители комплекса спели гимн Украины.