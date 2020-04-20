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Факты / Украина / Общество

Україна -це ти! Жители двора хором спели патриотическую песню

В Киеве в Соломенском районе жители дома хором спели песни на всю улицу.

Соседи договорились об этом заранее, хотя для кого-то это точно был приятный сюрприз.

В чате дома жители обсудили, что и в которой часу петь.

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Выбор остановили на патриотической песни Тины Кароль Україна — це ти!

Также не обошлось без традиционной Червоной руты.

Кстати, подобный флешмоб устроили жители Комфорт Тауна. Там жители комплекса спели гимн Украины.

Фото: Dreamstime

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