Україна -це ти! Жители двора хором спели патриотическую песню

В Киеве в Соломенском районе жители дома хором спели песни на всю улицу.

Соседи договорились об этом заранее, хотя для кого-то это точно был приятный сюрприз.

В чате дома жители обсудили, что и в которой часу петь.

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Выбор остановили на патриотической песни Тины Кароль Україна — це ти!

Также не обошлось без традиционной Червоной руты.

Кстати, подобный флешмоб устроили жители Комфорт Тауна. Там жители комплекса спели гимн Украины.