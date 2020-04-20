По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 20 апреля в Украине 5 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 330 случаев;
- Волынская область — 158 случаев;
- Днепропетровская область — 118 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 226 случаев;
- Закарпатская область — 196 случаев;
- Запорожская область — 134 случая;
- Ивано-Франковская область — 512 случаев;
- Кировоградская область — 246 случаев;
- г. Киев — 850 случаев;
- Киевская область — 333 случая;
- Львовская область — 253 случая;
- Луганская область — 24 случая;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 137 случаев;
- Полтавская область — 63 случая;
- Ровенская область — 312 случаев;
- Сумская область — 83 случая;
- Тернопольская область — 414 случаев;
- Харьковская область — 73 случая;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черновицкая область — 906 случаев;
- Черкасская область — 165 случаев;
- Черниговская область — 12 случаев.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
По состоянию на утро 20 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 454 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с началу 2020 года поступило 17 822 сообщения о подозрении.
Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.