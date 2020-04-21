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Факты / Украина

Без карантина в Украине было бы сейчас 125 тыс. заболевших Covid-19 – Ляшко

Если бы Украина не ввела превентивные меры, то сейчас в стране могло быть около 125 тыс. заболевших Covid-19.

Об этом заявил санитарный врач Виктор Ляшко.

— Сейчас у нас 5 700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты, — сказал он.

По его словам, в Министерстве здравоохранения хотят предотвратить возникновению сердечно-сосудистых заболеваний у населения.

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— А это необходимо увеличивать немного физическую подвижность. Поэтому мы анонсируем некоторые вещи, которые будем предлагать Кабинету министров Украины. Что можно смягчить в условиях карантина для того, чтобы увеличить подвижность без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий, которые мы внедряем, — сказал он.

Ляшко добавил, что необходимо начать восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться противоэпидемических условий.

Напомним, Ляшко заявил, что предложит Кабмину продлить карантин минимум до 12 мая.

Источник: 24 канал

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