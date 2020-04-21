Из-за коронавируса закрывают на карантин больницу Подольска Одесской области

На двухнедельный карантин закрывают городскую больницу города Подольск Одесской области.

В заведении большое количество случаев Covid-19 среди медицинских работников, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

— Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование, — говорит он.

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Подольск — крупнейший город севера Одесской области, здесь проживает больше 40 тыс. человек.

В Подольске зарегистрировано 37 случаев Covid-19. В Одесской области подтверждены 146 случаев. В Беляевском районе с городом Теплодар — 27 случаев.

Как сообщалось, по состоянию на 9.30 21 апреля в Украине коронавирусом заболели 6 125 человек, умерло — 161. Победили болезнь 367 пациентов.

Источник: Максим Куцый