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Факты / Украина / Общество

Когда в Киеве ослабят карантин — объяснение Кличко

Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания на коронавирус.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будут внедрять постепенное ослабление ограничительных мер.

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Также он добавил, что ряд европейских стран, уже прошедших пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно.

— Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации, — отметил Кличко.

Киев также уже разработал план поэтапного ослабления ограничений.

— Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно оживлять экономику.

Напомним, карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но ряд ограничений снимут.

Фото: Dreamstime

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