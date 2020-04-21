Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 21 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 42 человека.

Всего в столице 892 подтвержденных случаев заболевания.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +3

Шевченковский +1

Соломенский +3

Днепровский +12

Святошинский +4

Деснянский +6

Подольский +2

Голосеевский +3

Оболонский +5

Дарницкий +3

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Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальных.