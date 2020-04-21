Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 21 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 42 человека.
Всего в столице 892 подтвержденных случаев заболевания.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +3
- Шевченковский +1
- Соломенский +3
- Днепровский +12
- Святошинский +4
- Деснянский +6
- Подольский +2
- Голосеевский +3
- Оболонский +5
- Дарницкий +3
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Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальных.