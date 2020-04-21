Коронавирус в общежитии под Киевом — 37 зараженных, две смерти

В общежитии в городе Вишневом, где проживают более 300 человек, произошло массовое заражение коронавирусом, заявил на брифинге и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

— На данный момент там обнаружено 37 больных, в том числе среди дети. Есть двое умерших, – сказал он.

По его словам, общежитие находится в частной собственности, и в настоящее время полиция уточняет количество его жителей.

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Володин отметил, что всем проводят ПЦР-тестирование на Covid-19, в помещении введено положение особого передвижения, а местные власти обеспечивают доставку лекарств, продуктов и средств личной гигиены.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.