Коронавирус в Вишневом: в общежитии 6 дней не делали тесты после первой смерти

В общежитии в Вишневом, где произошло массовое заражение коронавирусом, делать тесты жильцам начали спустя шесть дней после первой смерти от Covid-19.
Об этом рассказала журналисту проживающая в этом общежитии Оксана Короленко.
По ее словам, тестировать жильцов на коронавирус начали только после того, как об инфицировании заговорили в СМИ.
Короленко также рассказала, что большинство жильцов самоизолировались сразу после начала карантина.
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В Киевской обладминистрации заявили, что результаты тестов всех 300 жильцов общежития станут известны завтра, 22 апреля, вечером.
Напомним, в Вишневом коронавирус обнаружен в общежитии. Известно об инфицировании 37 человек и двух летальных случаях.
Источник: PavlovskyNEWS