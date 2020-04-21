Коронавирус в Вишневом: в общежитии 6 дней не делали тесты после первой смерти

В общежитии в Вишневом, где произошло массовое заражение коронавирусом, делать тесты жильцам начали спустя шесть дней после первой смерти от Covid-19.

Об этом рассказала журналисту проживающая в этом общежитии Оксана Короленко.

По ее словам, тестировать жильцов на коронавирус начали только после того, как об инфицировании заговорили в СМИ.

Короленко также рассказала, что большинство жильцов самоизолировались сразу после начала карантина.

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В Киевской обладминистрации заявили, что результаты тестов всех 300 жильцов общежития станут известны завтра, 22 апреля, вечером.

Напомним, в Вишневом коронавирус обнаружен в общежитии. Известно об инфицировании 37 человек и двух летальных случаях.

Источник: PavlovskyNEWS