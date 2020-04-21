Рестораны 11 городов Украины получат бесплатную поддержку от МЕТРО

МЕТРО Кэш энд Керри Украина начала бесплатную информационную кампанию для поддержки своих бизнес-клиентов — ресторанов в 11 городах Украины, которые продолжают работать в формате доставки.

Цель информационной кампании — бесплатное продвижение услуг ресторанов, которые работают на самовывоз или доставку в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Мариуполе, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Харькове, Одессе и Кривом Роге.

Коммуникация осуществляется на основе собственных digital-площадок МЕТРО — специальной страницы на официальном сайте компании, а также в социальных сетях, на профильных сайтах и ​​поисковых платформах.

— Обслуживая миллионы частных предпринимателей в 26 странах мира уже более 50 лет, наша компания хорошо знает, сколько усилий им приходится прилагать для успеха собственного дела. Бизнес в сфере HoReCa всегда был чувствительным к любым социальным и экономическим изменениям в мире. А в нынешних условиях наши клиенты-рестораторы вынуждены даже менять собственную бизнес-модель, чтобы удержаться “на плаву” и адаптироваться к новым реалиям, — объясняет директор по маркетингу МЕТРО Кэш энд Керри Украина Антон Жорин.

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Он также напомнил, что чтобы поддержать бизнес-клиентов в МЕТРО уже снизили сумму минимального заказа, увеличили кредитные лимиты и отсрочки платежей, развивают релевантный для ситуации и для ресторанов и кафе ассортимент и даже предлагают временное трудоустройство в торговых центрах МЕТРО для персонала клиентов компании.

— Следующим логичным шагом с нашей стороны стала информационная поддержка ресторанов на собственных площадках. В этом проекте наша компания выступает как коммуникационная платформа — мы хотим, чтобы как можно больше конечных клиентов воспользовались услугами ресторанов, которые продолжают работать для всех нас, несмотря на обстоятельства. Это поможет клиентам ресторанов и в дальнейшем наслаждаться любимыми блюдами, а украинским ресторанам сохранить свой бизнес, — уверен Антон Жорин.

МЕТРО Кэш энд Керри работает на украинском рынке с 2003 года и руководит 26 центрами и магазинами оптовой торговли в 18 городах Украины. Компания инвестировала в национальную экономику более €600 млн. Объем продаж компании МЕТРО Кэш энд Керри Украина за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года) составил €627 млн.

Напомним, около 10 украинских банков ввели кредитные каникулы для бизнеса. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

Фото:МЕТРО Кэш энд Керри Украина