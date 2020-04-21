В Кривом Роге трое больных Covid-19 отказались от госпитализации

В Кривом Роге трое больных коронавирусом отказались от госпитализации.

ПЦР-тестирование подтвердило у мужчин Covid-19, но они отказались от лечения, поскольку у них нет температуры, и не фиксируется ухудшение самочувствия.

— Больным предложили госпитализацию в инфекционную больницу. Однако они, опираясь на действующее законодательство, приказы Минздрава и хорошее самочувствие, отказываются от перевода в больницу, — сообщил начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко.

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По его словам, двое из больных — работники диагностического центра. Сейчас они находятся под присмотром своих семейных врачей.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге больной коронавирусом бежал из инфекционной больницы.

Источник: Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета