В Киеве за сутки подтвердили еще 42 случая коронавируса, общее количество выросло до 892 человека. Количество летальных случаев возросло до 19.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

Заболели 15 женщин и 7-летняя девочка. Также коронавирус выявлен у 25 мужчин и 5-летнего мальчика.

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Среди инфицированных Covid-19 — четыре медика.

В больницы госпитализировали 13 человек. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.