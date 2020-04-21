В Киеве за сутки подтвердили еще 42 случая коронавируса, общее количество выросло до 892 человека. Количество летальных случаев возросло до 19.
Об этом сообщил Виталий Кличко.
Заболели 15 женщин и 7-летняя девочка. Также коронавирус выявлен у 25 мужчин и 5-летнего мальчика.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Среди инфицированных Covid-19 — четыре медика.
В больницы госпитализировали 13 человек. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.