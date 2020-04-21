В Минздраве объяснили отсутствие отчетов о коронавирусе из 7 областей на Пасху

Во время пасхальных выходных украинцы не обращались к врачам для проведения тестирования на коронавирус. Именно так в Минздраве объяснили ситуацию с отсутствием новой отчетности из семи областей Украины.

По их информации, все лаборатории работали в обычном режиме.

— Никто не делал себе перерывы. Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам для проведения ПЦР-тестирования, — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, во время выходных не фиксировались обращения и на горячую линию об отказе проведения ПЦР.

Хотя, как добавил Степанов, в Черновицкой области в отчете пришлось поставить ноль из-за технической ошибки.

— В Черновицкой области 19 апреля провели 48 исследований и в 17 случаях подтвердили Covid-19, но произошла техническая ошибка, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине планируют продлить до 12 мая.