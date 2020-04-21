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Факты / Украина / Общество

В Подольск, где из-за Covid-19 закрыли больницу, ввели Нацгвардию

В Подольске Одесской области, где из-за большого количества инфицированных коронавирусом на двухнедельный карантин закрывают городскую больницу, усиливают карантинные меры и вводят Нацгвардию.

Нацгвардейцы будут обеспечивать общественный порядок в городе.

— Ввели Нацгвардию в количестве 18 человек, они будут охранять больницу, — рассказал Фактам ICTV глава пресс-службы Одесской ОГА Денис Соколов.

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Как стало известно ранее, в Подольске зарегистрировано 37 случаев Covid-19, из них — много среди медперсонала. Все сотрудники больницы пройдут обязательное ПЦР-обследование.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 21 апреля в Одесской области зафиксировали 146 случаев коронавируса.

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