В Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 39 случаев коронавируса.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

— По состоянию на утро 21 апреля зарегистрировано 39 случаев заболевания Covid-19, из которых два военных выздоровели и еще два умерли, — сообщают в КМС ВСУ.