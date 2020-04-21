В Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 39 случаев коронавируса.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
— По состоянию на утро 21 апреля зарегистрировано 39 случаев заболевания Covid-19, из которых два военных выздоровели и еще два умерли, — сообщают в КМС ВСУ.
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На самоизоляции находятся 272 солдата и офицеры.
У 90 военных заканчивается изоляция в ближайшие двое суток.
Напомним, 20 апреля в боях на Донбассе погиб украинский военный, гибридные силы РФ 13 раз нарушили режим Тишина.
Ранения получили трое украинских военных. Случаев коронавируса в силах ООС не фиксировали.
Источник: Командование медицинских сил ВСУ
Фото: ДПСУ