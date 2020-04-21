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Факты / Украина / Общество

В ВСУ 39 больных коронавирусом. На самоизоляции 272 военных

В Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 39 случаев коронавируса.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

— По состоянию на утро 21 апреля зарегистрировано 39 случаев заболевания Covid-19, из которых два военных выздоровели и еще два умерли, — сообщают в КМС ВСУ.

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На самоизоляции находятся 272 солдата и офицеры.

У 90 военных заканчивается изоляция в ближайшие двое суток.

Напомним, 20 апреля в боях на Донбассе погиб украинский военный, гибридные силы РФ 13 раз нарушили режим Тишина.

Ранения получили трое украинских военных. Случаев коронавируса в силах ООС не фиксировали.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Фото: ДПСУ

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