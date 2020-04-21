У освобожденных из плена украинцев коронавируса нет

Освобожденные 16 апреля с плена ОРДЛО украинцы, которые сейчас находятся на обсервации, получили отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавируса.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Обсервация длится 14 дней, после чего они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

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В четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами из “ДНР” вернули 9 граждан Украины, среди которых попавший в плен в 2019 году военнослужащий Виктор Шайдов.

Напомним, первый обмен при каденции президента Владимира Зеленского состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев. Второй этап обмена состоялся в декабре — тогда вернулись 76 граждан.