Всех нарушителей карантина в Святогорской лавре ждет обсервация

Людей, которые проигнорировали карантин и создали толпу в Святогорской лавре на Пасху, ждет обсервация, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время селекторного совещания под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

— Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала, — сказал он.

В частности, по его словам, закрыты все въезды и выезды из области, правоохранители устанавливают личности всех, кто был на богослужении, для дальнейшего прохождения ими обсервации в пределах определенной территории.

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Напомним, в Святогорской Лавре в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на Пасхальном богослужении ночью. Люди проигнорировали карантин и призывы властей оставаться дома.