В Украине не лечат коронавирус стволовыми клетками — Степанов

В Минздрав не поступали материалы ни от одной компании относительно открытия клинического испытания лечения коронавируса с помощью стволовых клеток.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, если в министерство поступят соответствующие материалы, то группа экспертов, состоящая из ведущих врачей Украины будет рассматривать этот вопрос и принимать решение.

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— В некоторых странах мира были открыты клинические испытания. Например, в США открыто клиническое испытание по лечению методом стволовых клеток. Также это рассматривают некоторые страны Европы, — сказал он.

Также он добавил, что научные доказательства говорят о том, что повышения иммунитета за счет стволовых клеток может вызвать более тяжелый процесс течения болезни, в том числе коронавируса.

Ранее Степанов сообщил, что препарат Ремдесивир, который в США прошел успешное испытание для лечения коронавируса, внесен в национальный протокол лечения Covid-19.