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Факты / Украина

От 11 до 17 тыс. грн: Кличко назвал сумму премии медикам, которые лечат больных Covid-19

В среднем доплата за март медперсоналу Киева, который работает с больными коронавирусом, составляет:

  • врачам — 17 тыс. грн;
  • медицинским сестрам — 13 тыс. грн;
  • младшему медицинскому персоналу — 11 тыс. грн.

Поэтому за март врачи в общем получат от 30 до 50 тыс. грн, медсестры — 25-30 тыс. грн, младший медицинский персонал — 20-25 тыс. грн.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко также отметил, что сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (а именно медики выездных бригад и санитары) также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

В среднем врачи центра получат премию в размере 9,8 тыс. грн, фельдшеры — 5,5 тыс. грн, санитары — 1,9 тыс. грн.

Напомним, ранее Минздрав определил медицинских работников, которые за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

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