PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

От коронавируса на Херсонщине умер второй человек

В Херсонской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

На утро 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса остается неизменным — 70 человек. А вот летальных уже два.

За минувшие сутки выявлено 7 новых случаев инфицирования: четыре в г. Олешкы и три в г. Новая Каховка. Все контактировавшие с ранее установленными больными.

Читайте: Из-за коронавируса закрывают на карантин больницу Подольская в Одесской области

Состояние шести больных удовлетворительное. Они находятся на самоизоляции и под ежедневным медико-санитарным надзором.

Напомним, по состоянию на 9.30 21 апреля в Украине обнаружили 6 125 больных коронавирусом, из них летальных — 161, а 367 пациентов уже выздоровели.

Источник: Херсонский областной совет

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка