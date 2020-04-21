В Херсонской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

На утро 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса остается неизменным — 70 человек. А вот летальных уже два.

За минувшие сутки выявлено 7 новых случаев инфицирования: четыре в г. Олешкы и три в г. Новая Каховка. Все контактировавшие с ранее установленными больными.

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Состояние шести больных удовлетворительное. Они находятся на самоизоляции и под ежедневным медико-санитарным надзором.

Напомним, по состоянию на 9.30 21 апреля в Украине обнаружили 6 125 больных коронавирусом, из них летальных — 161, а 367 пациентов уже выздоровели.

Источник: Херсонский областной совет