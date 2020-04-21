С 23 апреля дети будут иметь возможность посещать Виртуальный детский сад. Он будет работать ежедневно, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.
В садик приглашают детей в возрасте от четырех до шести лет.
В рамках программы, квалифицированные воспитатели будут устраивать три активности по 30 минут каждая.
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Виртуальный детский сад можно будет посетить на сайте Образовательного хаба города Киева.
Расписание занятий Виртуального детского сада:
- 10.00 — развивающие занятия
- 11.00 — английский для детей
- 12.00 — сказка-йога
Также все занятия, которые будут проходить в Виртуальном детсаду, будут доступны в записи.
Напомним, в Украине запустили проект Всеукраинская школа онлайн. С 6 апреля уроки для учеников 5-11 класса транслируются на украинском телевидении.