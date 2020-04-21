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Факты / Украина

Виртуальный детский сад: расписание занятий, где смотреть и дата запуска

С 23 апреля дети будут иметь возможность посещать Виртуальный детский сад. Он будет работать ежедневно, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.

В садик приглашают детей в возрасте от четырех до шести лет.

В рамках программы, квалифицированные воспитатели будут устраивать три активности по 30 минут каждая.

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Виртуальный детский сад можно будет посетить на сайте Образовательного хаба города Киева.

Расписание занятий Виртуального детского сада:

  • 10.00 — развивающие занятия
  • 11.00 — английский для детей
  • 12.00 — сказка-йога

Также все занятия, которые будут проходить в Виртуальном детсаду, будут доступны в записи.

Напомним, в Украине запустили проект Всеукраинская школа онлайн. С 6 апреля уроки для учеников 5-11 класса транслируются на украинском телевидении.

Фото: Dreamstime

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