Со вторника, 21 апреля, в Украине стартует третья неделя Всеукраинской школы онлайн.

Для каждого класса уроки проводят на определенных телеканалах.

Также все уроки можно в записи посмотреть на YouTube-канале МОН.

На сайте МОН с сегодняшнего дня также открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школк онлайн.

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Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на третью неделю



























Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 21-24 апреля / 7 фотографий

Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.