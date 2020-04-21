PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 21-24 апреля

Со вторника, 21 апреля, в Украине стартует третья неделя Всеукраинской школы онлайн.

Для каждого класса уроки проводят на определенных телеканалах.

Также все уроки можно в записи посмотреть на YouTube-канале МОН.

На сайте МОН с сегодняшнего дня также открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школк онлайн.

Читайте: Когда закончится карантин в школах и вузах — МОН запустило сайт о главных изменениях

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на третью неделю

  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 21-24 апреля / 7 фотографий

Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка