Кабмин ослабил карантин: можно ли теперь гулять в парках

22 апреля 2020 года Кабмин изменил некоторые карантинные ограничения, которые ввел ранее, 6 апреля 2020 года. Эти изменения не коснулись посещения парков, скверов и зон отдыха, как это анонсировалось ранее.

То есть до 11 мая 2020 года украинцам по-прежнему запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. За нарушение этого запрета грозит штраф.

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Эти ограничения не касаются людей, которые в одиночку выгуливаются собак или находятся в этих местах по служебной необходимости.

При этом изменения затронули вопрос обсервации. Людям, которые вернулись из-за границы разрешили заменить обязательную обсервацию возможной самоизоляцией, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія.