PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Кабмин ослабил карантин: можно ли теперь гулять в парках

22 апреля 2020 года Кабмин изменил некоторые карантинные ограничения, которые ввел ранее, 6 апреля 2020 года. Эти изменения не коснулись посещения парков, скверов и зон отдыха, как это анонсировалось ранее.

То есть до 11 мая 2020 года украинцам по-прежнему запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. За нарушение этого запрета грозит штраф.

Читайте: Правила карантина в Украине — все, что нужно знать

Эти ограничения не касаются людей, которые в одиночку выгуливаются собак или находятся в этих местах по служебной необходимости.

При этом изменения затронули вопрос обсервации. Людям, которые вернулись из-за границы разрешили заменить обязательную обсервацию возможной самоизоляцией, но при условии установки на телефон мобильного приложения Дія.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка