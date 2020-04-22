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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 174 человека умер, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.
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10:56
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22 апреля
В Тернопольской области по состоянию на 22 апреля лабораторно подтвердили 471 случай коронавируса, за сутки – 36, из которых в Почаеве — 13.
По данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, среди инфицированных — 440 взрослых и 31 ребенок.
От Covid-19 в области умерли 7 человек и 34 уже выздоровели.
10:53
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22 апреля
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое умерли.
10:22
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22 апреля
В Херсоне зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом. Количество заболевших в городе — 10.
09:33
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22 апреля
По состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировали 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
09:19
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22 апреля
За сутки количество больных Covid-19 в Днепре увеличилось на 20 человек, сообщил мэр города Борис Филатов.
08:23
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22 апреля
По состоянию на 08.00 22 апреля во Львове и Львовской области 274 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.
07:38
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22 апреля
В Одессе закрыли все рынки и ограничили доступ на кладбища.
Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса.
22:49
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21 апреля
По состоянию на 22.30 количество больных Covid-19 в Житомирской области выросло на 17 человек, сообщил глава региона Виталий Бунечко.
Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 88 человек, в Коростене — 64, и в Бердичеве — 51.
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21:45
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21 апреля
В Одесской области 9 детей инфицированы Covid-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
— Из 146 случаев, 9 — это дети, — сказал он.
Как уточнил Гончаров, среди этих подтвержденных диагнозов, два новых — в Одесской детской больницы №2, где обнаружено заболевание у детей, больных пневмонией.