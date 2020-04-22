Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

10:56 -

В Тернопольской области по состоянию на 22 апреля лабораторно подтвердили 471 случай коронавируса, за сутки – 36, из которых в Почаеве — 13.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, среди инфицированных — 440 взрослых и 31 ребенок.

От Covid-19 в области умерли 7 человек и 34 уже выздоровели.