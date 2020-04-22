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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 174 человека умер, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.

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10:56 - 22 апреля

В Тернопольской области по состоянию на 22 апреля лабораторно подтвердили 471 случай коронавируса, за сутки – 36, из которых в Почаеве — 13.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, среди инфицированных — 440 взрослых и 31 ребенок.

От Covid-19 в области умерли 7 человек и 34 уже выздоровели.

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10:54 - 22 апреля

В Украине растет количество инфицированных Covid-19 медработников. По состоянию на 22 апреля 2020 года в Украине коронавирусом заболело 1 245 медиков.

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10:53 - 22 апреля

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое умерли.

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10:22 - 22 апреля

В Херсоне зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом. Количество заболевших в городе — 10.

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09:33 - 22 апреля

По состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировали 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

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09:19 - 22 апреля

За сутки количество больных Covid-19 в Днепре увеличилось на 20 человек, сообщил мэр города Борис Филатов.

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08:23 - 22 апреля

По состоянию на 08.00 22 апреля во Львове и Львовской области 274 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

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07:38 - 22 апреля

В Одессе закрыли все рынки и ограничили доступ на кладбища.

Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса.

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22:49 - 21 апреля

По состоянию на 22.30 количество больных Covid-19 в Житомирской области выросло на 17 человек, сообщил глава региона Виталий Бунечко.

Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 88 человек, в Коростене — 64, и в Бердичеве — 51.

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21:45 - 21 апреля

В Одесской области 9 детей инфицированы Covid-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

— Из 146 случаев, 9 — это дети, — сказал он.

Как уточнил Гончаров, среди этих подтвержденных диагнозов, два новых — в Одесской детской больницы №2, где обнаружено заболевание у детей, больных пневмонией.

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