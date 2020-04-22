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Факты / Украина / Общество

Когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Украине — даты

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусом в начале мая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 22 апреля.

— Моделирования аналитиков НАН Украины и данные Минздрава свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Отходя от этого, пик эпидемии ожидается со 2 по 5 мая, пик летальных случаев 3-8 мая, — говорит Шмыгаль.

Читайте: Карантин на майские праздники будет продолжаться — Шмыгаль

Ослабление карантина в Украине можно ожидать после 12 мая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение принял украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Кабмин

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