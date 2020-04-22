12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели до 3 апреля, однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили до 24 апреля.

С 6 апреля вступили в силу более жесткие правила карантина, которые призваны максимально ограничить передвижение людей на улицах и в общественных местах.

На заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Это обусловлено тем, что Украина пока не прошла своего пика заболеваемости коронавирусом. Ученые прогнозируют, что пик новых случаев Covid-19 припадет на 2-5 мая 2020 года, а пик летальных случаев — на 3-8 мая.

— При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Ослабление карантин в Украине ожидается после 12 мая. Оно будет проходить в пять этапов.

В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учитывая это, часть работодателей перевела работников на удаленный режим работы.

Кроме того, в Украине на карантин закрыты все учебные заведения, в вузах введено дистанционное обучение, не работают ТРЦ, развлекательные объекты, заведения питания, отменены все массовые мероприятия.

В Киеве, Днепре и Харькове не работает метрополитен.

В столице даже действует ряд ограничений по пребыванию в магазинах и аптеках, в которых не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров.

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