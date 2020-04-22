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Факты / Украина / Общество

Комаровский рассказал, полезно ли сало и масло при Covid-19 и болезнях легких

Употребление пищи, богатой жирами, а именно сливочного масла и свиного сала, не влияет на работу легких и не является ни профилактикой, ни лечением легочных заболеваний, в том числе коронавируса.

Употребление жиров в определенном количестве не имеет никакого отношения к диетотерапии, считает доктор Евгений Комаровский.

— Все эти сказки о сале и сливочном масле уходят в далекое прошлое, когда крайне истощенные люди, в состоянии дистрофии, болели туберкулезом, и их буквально откармливали сливочным маслом, — говорит Евгений Комаровский.

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По его словам, если у человека нет проблем с весом, нет явной дистрофии, ему не нужно увлекаться этими продуктами.

А людям с лишним весом или склонным к поправлению вообще стоит быть осторожными с употреблением сливочного масла и сала, так как это очень калорийные продукты.

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом.

Источник: Евгений Комаровский

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