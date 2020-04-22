Плазмотерапия в теории может использоваться для лечения больных коронавирусом, но этим точно не нужно заниматься самостоятельно.

Плазмотерапию не стоит путать с прививкой, это разные вещи, говорит доктор Евгений Комаровский.

— Когда мы получаем плазму, в ней есть антитела, они живут несколько месяцев. Эту плазму можно использовать для лечения. Но это используется только для тяжелобольных и только в стационарах, — отмечает Евгений Комаровский.

Читайте: Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом

По его словам, прежде чем проводить плазмотерапию, нужно подготовиться к этому тщательно. И это проводится только под присмотром врачей.

— Группа крови должна совпадать, нужно быть уверенным, что этот человек таки переболел коронавирусной инфекцией, что у него есть достаточное количество антител, что он согласен вам дать кровь, что он может, не рискуя своим здоровьем, этой кровью поделиться, что у него нет вирусных заболеваний, тех же гепатитов, — добавляет доктор Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время тесного контакта с больным.

Источник: Евгений Комаровский