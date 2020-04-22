Плазмотерапия в теории может использоваться для лечения больных коронавирусом, но этим точно не нужно заниматься самостоятельно.
Плазмотерапию не стоит путать с прививкой, это разные вещи, говорит доктор Евгений Комаровский.
— Когда мы получаем плазму, в ней есть антитела, они живут несколько месяцев. Эту плазму можно использовать для лечения. Но это используется только для тяжелобольных и только в стационарах, — отмечает Евгений Комаровский.
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По его словам, прежде чем проводить плазмотерапию, нужно подготовиться к этому тщательно. И это проводится только под присмотром врачей.
— Группа крови должна совпадать, нужно быть уверенным, что этот человек таки переболел коронавирусной инфекцией, что у него есть достаточное количество антител, что он согласен вам дать кровь, что он может, не рискуя своим здоровьем, этой кровью поделиться, что у него нет вирусных заболеваний, тех же гепатитов, — добавляет доктор Комаровский.
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время тесного контакта с больным.
Источник: Евгений Комаровский