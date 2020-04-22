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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 22 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 97 человек.

Всего в столице 989 подтвержденных случаев заболевания.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +14
  • Шевченковский +3
  • Соломенский +8
  • Днепровский +9
  • Святошинский +10
  • Деснянский +10
  • Подольский +8
  • Голосеевский +15
  • Оболонский +4
  • Дарницкий +16.

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Коронавірус у Києві

Напомним, по состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то есть 467 за сутки.

Из них 174 летальных, 424 пациента уже выздоровели.

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