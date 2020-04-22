В Киеве по состоянию на 22 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 97 человек.
Всего в столице 989 подтвержденных случаев заболевания.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +14
- Шевченковский +3
- Соломенский +8
- Днепровский +9
- Святошинский +10
- Деснянский +10
- Подольский +8
- Голосеевский +15
- Оболонский +4
- Дарницкий +16.
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Напомним, по состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то есть 467 за сутки.
Из них 174 летальных, 424 пациента уже выздоровели.