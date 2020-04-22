Коронавирус в Вишневом: люди сбегали из общежития через окна, чтобы купить продукты

Сотни жителей общежития оказались в очаге Covid-19 в Вишневом Киевской области.

Для жителей ввели так называемый “особый режим передвижения”. По закону, просто закрыть их дома, по крайней мере, пока не подтвердится диагноз, нельзя. Людям настоятельно рекомендуют оставаться в общежитии. Но сидеть взаперти хотят не все.

— Через окна убегают. Потому что не могут себе купить еды, их там заблокировали в этих корпусах, — рассказал Игорь, который видел, как сбегали жители общежития.

Помогать изолированным жителям взялись полицейские. Правоохранители говорят, что люди просят скупиться, пока городские власти организовывают доставку.

А кое-кто вообще остался за бортом. Один из жителей ушел на ночную смену, а утром уже не смог попасть домой.

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— Пришел домой, а тут такая история, что меня не пускают. Сказали, если вы зайдете, то две недели отсюда не выйдете, — рассказал Александр.

Чиновники теперь обещают — без хлеба людей не оставят. Но замечают — общежитие не их, мол, владельцам и так сделали огромную услугу.

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Напомним, Факты ICTV сняли сюжет о ситуации с Covid-19 в Вишневом и рассказали, почему больных вовремя не изолировали.