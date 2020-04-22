Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень много вопросов к медицинской реформе.

Он отметил, что коронавирус показал, что больницы не готовы к такому вызову.

— Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас — 35 работающих, — сказал Зеленский.

По его словам, аппаратов ИВЛ не было даже и 1 тыс, а маски были просроченными.

— Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем — вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет, — добавил президент.

Зеленский также отметил, что сейчас есть грузы со средствами лечения и защиты.

— Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли. И сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ, — сказал Зеленский.

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Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV в 19.00.

К слову, президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 глав администраций и назначил 6 новых.