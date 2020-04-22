По состоянию на 22 апреля в Киеве подтвердили еще 97 случаев коронавируса, общее количество выросло до 989 человек.

В целом от Covid-19 умерли 19 киевлян, 39 человек выздоровели, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По его словам, среди новых больных — 10 медиков.

Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 7 девушек и 4 юношей в возрасте до 17 лет.

— В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков, — сказал мэр.

Напомним, по состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то есть 467 за сутки.

Из них 174 летальных, 424 пациента уже выздоровели.

Кстати, метро в Киеве не откроется до 11 мая, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.