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Факты / Украина / Общество

Коронавирусом в Украине заболели уже 1 245 медиков — Степанов

В Украине растет количество инфицированных Covid-19 медработников. По состоянию на 22 апреля 2020 года в Украине коронавирусом заболело 1 245 медиков.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Всего за все время пандемии в Украине заболело 6 592 человека, из них 431 ребенок, а также 1 245 медицинских работников. В то же время в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев — 174, — рассказал Степанов.

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По его словам, за предыдущие сутки врачи провели 4 134 ПЦР-тестов.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Подольске Одесской области закрыли городскую больницу. Многие больные в городе — врачи.

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