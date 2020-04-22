Погода в Украине на сегодня, 22 апреля 2020

На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +12°.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +15°.

В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°.

Читайте: Много лет к этому шли: эколог предупредил о новых пыльных бурях в Киеве

22 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.

К слову, на Фактах ICTV можно также найти погоду в Украине на неделю.