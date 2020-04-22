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Факты / Украина

Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин — заболели 12 монахов

В Покровском Голосеевском мужском монастыре 12 монахов заболели коронавирусом. Его закрывают на карантин.

— Среди новых больных — один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря, — сказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас в монастыре проводят дезинфекцию, и он закрывается на карантин.

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По состоянию на 22 апреля в Киеве подтвердили еще 97 случаев коронавируса, общее количество выросло до 989 человек.

В целом от Covid-19 умерли 19 киевлян, 39 человек выздоровели.

Фото: goloseevo.com.ua

Фото: Dreamstime

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