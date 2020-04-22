Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин — заболели 12 монахов

В Покровском Голосеевском мужском монастыре 12 монахов заболели коронавирусом. Его закрывают на карантин.
— Среди новых больных — один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря, — сказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, сейчас в монастыре проводят дезинфекцию, и он закрывается на карантин.
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По состоянию на 22 апреля в Киеве подтвердили еще 97 случаев коронавируса, общее количество выросло до 989 человек.
В целом от Covid-19 умерли 19 киевлян, 39 человек выздоровели.
Фото: goloseevo.com.ua