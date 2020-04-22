Внеочередное заседание Рады проведут 24 апреля — Качура

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщил народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

Он отметил, что начало заседания запланировано на 13.00.

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Что будут рассматривать нардепы во время заседания пока неизвестно. По словам Александра Качуры, точная повестка дня должна появиться 22 апреля.

Напомним, предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 16 апреля. Тогда народные депутаты изменили регламент рассмотрения законов со множеством поправок.