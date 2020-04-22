Пожары на Житомирщине: глава ОГА назвал вероятную причину

Одной из версий возникновения масштабных пожаров в Житомирской области, которую рассматривают спасатели и правоохранители, может быть повреждение линий электропередач в результате падения дерева.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

— Уже на этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения, в результате аварии на ЧАЭС. По предварительной оценке, комплексная очистка не проводилось более 30 лет, — написал глава области.

Читайте: Убытки от пожара в Житомирской области оценили в 25 млн грн

Он также отметил, что одной из причин пожаров, охвативших более 4 300 гектаров, может быть повреждение линии электропередач в результате падения дерева.

— Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, — повреждение электропроводки из-за падения дерева в густой участке леса, — написал Бунечко.

Напомним, владельцы земли, которые могут быть причастны к лесным пожарам в Житомирской области, понесут ответственность, если эта версия подтвердится.