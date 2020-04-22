Роман Машовец назначен заместителем Ермака – указ

Роман Машовец назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Другим свои указом глава государства уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения.

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С июля 2014 занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии.

Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщалось, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначит своим советником Игоря Уманского.