Коронавирус в Вишневом: люди в общежитии живут без воды и света

Жители общежития в городе Вишневом, где медики обнаружили вспышку коронавируса, находятся в принудительной самоизоляции.

Продуктами помогают волонтеры, а во вторник, 21 апреля, впервые провели дезинфекцию этажа, где от Covid-19 умерла женщина.

— Все убираем сами. Соседка умерла еще неделю назад, а дезинфекцию провели только вчера, — сообщила Оксана, жительница общежития №2.

Экспресс-тестирование жителей проводится в три этапа. Сейчас в здании находится 216 человек.

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— В связи с отсутствием электроснабжения и горячего водоснабжения в 13-х комнатах общежития мы не можем соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Горячей воды нет 4 года, электроснабжения — более 3 лет. Поэтому мы не можем самоизолироваться полностью, — рассказала женщина.

Также Оксана сообщила о результатах тестирования на Covid-19.

— Положительные результаты получила моя старшая дочь. Я и младшая дочь здоровы. Старшая дочь из-за отсутствия симптомов в госпитализации не нуждается. При необходимости соседи обращаются к дежурной медсестре, которая тоже находится в общежитии, — добавила она.

Оксана Коваленко, жительница другого крыла общежития, рассказала, что жители начали сами принимать меры, не дожидаясь помощи от дирекции общежития.

— Мы не были готовы к этому. Здесь почти у всех маленькие дети, и потребность выйти в магазин хотя бы за питьевой водой есть у каждого. К счастью, нам помогли волонтеры. Мы благодарны СМИ и соцсетям за распространение информации и оказание помощи в такой сложной ситуации.

Женщина добавила, что никто из жителей общежитии не нарушает самоизоляции.

— Мы — нормальные и ответственные люди, поэтому мы будем сидеть дома.

Напомним, Факты ICTV сняли сюжет о ситуации с Covid-19 в Вишневом и рассказали, почему больных вовремя не изолировали.