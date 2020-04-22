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Факты / Украина

Вспышка коронавируса в Днепре — 20 новых больных за сутки

За сутки количество больных Covid-19 в Днепре увеличилось на 20 человек, сообщил мэр города Борис Филатов.

– Уменя плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19. За последние сутки +20, – отметил он.

По его словам, ранее в Днепре фиксировали за сутки один-два случая инфицирования коронавирусом.

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Подробности будут известны сегодня после заседания горсовета.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Днепропетровской области было зафиксировано 122 случая заражения Covid-19.

В целом в Украине зафиксировано 6 125 случаев коронавируса, из них — 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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