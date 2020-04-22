Степанов рассказал о ситуации с ПЦР-тестами для диагностики Covid-19

По состоянию на 22 апреля 2020 года лабораторные центры Минздрава полностью обеспечены устройствами для диагностики коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В лабораторных центрах министерства есть 185 тыс. амплификаций ПЦР, а также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все они обеспечены в полном объеме, — отметил Максим Степанов.

Читайте: Коронавирусом в Украине заболели уже 1 245 медиков — Степанов

По его словам, если где-то фиксируется дефицит, запасы лаборатории сразу же пополняются.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 22 апреля 2020 года в Украине зафиксировали 6 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев. Из них 174 летальных, 424 пациента вылечились.