Мир в этом году коронавирус не одолеет — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с Covid-19 может продолжаться еще два года.

В частности, Шмыгаль, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что минимум последующих два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

— ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли, — сказал премьер.

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Премьер также не исключил, что в будущем возможны карантиные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.

— Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений, — отметил он.

Напомним, карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но ряд ограничений снимут.