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Факты / Украина

Держались, сколько могли: коронавирус добрался до Чернигова

В Чернигове у женщины зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в городе.

Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

— Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове, — написал он в Facebook.

Коронавирус обнаружили у 56-летней женщины, которая проживает вместе с мужем. Осложнений у нее нет.

Экспресс-тест, который сделали мужчине, оказался отрицательным. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

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Власти устанавливают круг лиц, с которым контактировала инфицированная и ее муж.

Как сообщалось, первый случай коронавируса в Черниговской области был обнаружен 26 марта.

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