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Факты / Украина / Общество

В Черновицкой области от Covid-19 умерли братья 20 и 24 лет

В Черновицкой области двое молодых ребят умерли от коронавируса. У жителей Сторожинецкого района посмертно диагностировали Covid-19.

20-летний парень и его 24-летний брат слишком поздно обратились в больницу. Врачам не удалось их спасти.

— Когда они обратились в больницу, было уже поздно. Буквально за сутки люди умирают, — сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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В Черновицкой области от Covid-19 умерли братья 20 и 24 лет

Один парень умер в больнице на Пасху, 19 апреля, второй — 21 апреля. Их похоронили 21 апреля.

В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали и родственников умерших — отца и бабушку. Бабушка тоже умерла после похорон братьев, пишет волонтер Эмма Шиманович.

Напомним, в Черновцах умер человек, который заболел коронавирусом, но не захотел ехать в больницу, а занимался самолечением.

Источники: Сергей Осадчук, Молодой буковинец, Эмма Шиманович

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