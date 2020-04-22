22 апреля в Хмельницкой области после осложнений от Covid-19 умерла 47-летняя монахиня Свято-Преображенского женского монастыря.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА.
— По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания Covid-19.
Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Сочувствуем близким, — говорится в сообщении.
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18 апреля вместе с другой монахиней ее госпитализировали в Хмельницкую городскую инфекционную больницу. У женщин была повышенная температура и сильный кашель.
Другая монахиня остается в больнице под наблюдением врачей.
Одну из вспышек коронавируса в Хмельницкой области было зафиксировано на территории Преображенского женского монастыря. Экспресс-тесты уже провели 33 священнослужителям и еще 10 прихожанам.
Напомним, во Львове очевидцы засняли, как в одном из местных храмов священнослужитель причащал прихожан, несмотря на карантинные ограничения.