22 апреля в Хмельницкой области после осложнений от Covid-19 умерла 47-летняя монахиня Свято-Преображенского женского монастыря.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА.

— По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания Covid-19. Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Сочувствуем близким, — говорится в сообщении.

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18 апреля вместе с другой монахиней ее госпитализировали в Хмельницкую городскую инфекционную больницу. У женщин была повышенная температура и сильный кашель.

Другая монахиня остается в больнице под наблюдением врачей.

Одну из вспышек коронавируса в Хмельницкой области было зафиксировано на территории Преображенского женского монастыря. Экспресс-тесты уже провели 33 священнослужителям и еще 10 прихожанам.

Напомним, во Львове очевидцы засняли, как в одном из местных храмов священнослужитель причащал прихожан, несмотря на карантинные ограничения.