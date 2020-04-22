В стране нет кадров, а талантливые люди не хотят в политику — Зеленский

В Украине не хватает кадров, а много талантливых людей не хотят идти в политику.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в фильме Год президента Зеленского.

— Кадров в стране нет. Люди талантливые есть. Много талантливых людей не хотят идти в политику. Много. Но появляются молодые люди. Премьер, некоторые из наших министров – новые люди, в хорошем смысле новые лица, – сказал он.

По его словам, необходимо менять чиновников среднего звена, которые занимают свои должности многие годы, но для этого нужно время.

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— В государственных учреждениях, в государственных банках, госпредприятиях нет людей, которых я за деньги кого-то поставил. Ни одного человека. Ниже есть проблемы. На среднем звене среди чиновников много людей, которые там работают по 15-20 лет. Они не меняются. Я уверен, что они не изменятся. И я уверен, что их всех нужно чистить, — сказал он.

Зеленский заявил, что чиновников нужно менять, потому что они не изменятся ни как люди, ни как профессионалы.

Напомним, Зеленский заявил о кадровых перестановках в Кабмине до тех пор, пока не будет идеального правительства.