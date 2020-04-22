В Кременчуге из-за коронавируса будут закрыты кладбища для посещения в период с 24 по 28 апреля включительно.

Кладбища будут открыты только в случае погребения умершего, при условии проведения ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил.

Во время похорон могут присутствовать не более 10 лиц и все должны соблюдать дистанцию между собравшимися не менее чем 1,5 м.

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Напомним, для предотвращения распространения коронавируса кладбища Одессы закрывают на период проведения карантинных мер. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.